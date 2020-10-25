وكالة الوزارة لشؤون الشرطة:القبض على 35 متهماً بقضايا مختلفة

2020/10/25 | 12:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على 35 متهماً بقضايا مختلفة.

وذكرت الوكالة في بيان لها وتلقت “خبر برس” نسخة منه ،” انه بناءاً على توجيهات معالي وزير الداخلية والمتابعة المباشرة من قبل السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لفريق عماد محمد محمودةالقت مفارز مكافحة اجرام بغداد القبض على عدد من المتهمين و المطلوبين خلال ٢٤ ساعة الماضية،أذ تمكن مكتب مكافحة اجرام الكرامة من القاء القبض على متهم قام بجريمة قتل وفق المادة ٤٠٦ ق.ع،كما ألقت مفارز مكافحة اجرام بغداد القبض على أحد عشر متهم بسرقة مبالغ مالية وتزوير صكوك ووثائق ومطلوبين بالنصب والاحتيال ضمن أعمال مكافحة اجرام المنصور والكاظمية والنهروان والشعب والقدس والكرادة والخضراء وأبو غريب وحسينية المعامل وبغداد الجديدة والصالحية وفق المواد ٤٤٦ و٤٤٤ و٢٩٢ و٢٩٨ و٢٣٨ و٤٥٦ و٤٥٧ ق.ع.

واضاف البيان ان المفارز القت القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام الحبيبية والمحمودية والتاجي وفق المادة ٤٤٦ ق.ع،فضلاً عن ضبط أربعة عجلات والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكتبي مكافحة اجرام المدائن والغزالية ومكتبي مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة.

واضاف البيان ان مفارز افواج طوارئ شرطة البصرة وبمساندة اقسام وشعب ومراكز المديرية وحسب توجيهات السيد قائد الشرطة اللواء عباس ناجي ادم باشرت بضرورة إجراء الممارسات ونصب السيطرات المفاجئة ومسك المداخل والتقاطعات والشوارع الرئيسية والفرعية في عموم المحافظة لغرض حماية المواطنين وفرض هيبة الدولة والقبض على مطلوبين للقضاء بناء على الخطة الموضوعة مسبقاً فقد تم القبض على 18 متهماً و17متسول في الشوارع العامة والتقاطعات،وضبط (٣٩) عجلة و220 دراجة نارية مخالفة للتعليمات والقواعد المرورية.

واكد البيان ان قسم مكافحة اجرام البصرة تمكن من القاء القبض على متهم بعمليات سرقة لدراجات ناريةوفق المادة 446،بعد تشكيل تشكيل فريق عمل قام بالتحري وجمع المعلومات والتوصل الى ادلة من خلالها تم التعرف عليه،وبعد التعمق بالتحقيق معه اعترف بسرقة ملابس وهواتف نقالة وشاشات بلازمة وساعات يدوية من احدى الدور السكنية في منطقة الكزيزة،وسرقة دراجات نارية نوع ستوته و”برفاز” و”ناما” من مناطق وجمعيات الاسكان،والعينه،ومن باب مستشفى الفيحاء،بالاشتراك مع متهمين اخرين هاربين،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واحالته الى القضاء .

وتابع البيان ان مفارز مركز شرطة الفراهيدي التابع لقسم شرطة البلدة الثانية من إلقاء القبض على متهم مطلوب قضائيا وفق المادة ٢٤/اسلحة وتمت إحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل،ضمن العمليات النوعية والمتميزة في ملاحقة الخارجين عن القانون لبسط الأمن والاستقرار في المحافظة.

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