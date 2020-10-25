كربلاء.. فرق الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع في ناقلة نفط (صور)

2020/10/25 | 12:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة كربلاء، الأحد، اخماد حريق اندلع في خزان نفطي دون تسجيل إصابات.

وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 تشرين الأول 2020) أن "الحريق اندلع في خزان سعه 95000 لتر يحتوي على مادة النفط الاسود خاص بمعمل اسفلت على طريق الرزازة اطراف محافظة كربلاء".

وأضاف البيان، أن "مفارزنا في مركز رتل الطوارئ بأمرة المقدم هشام كاظم حيدر مرفودة بعجلتين حوضية واسعاف تمكنت من السيطرة على الحادث وإخماد ألسنة اللهب المتصاعدة بسبب تسرب مادة النفط الاسود إثر ثقب في خزان البوجه بكل مهنية وأداء مميز بعد تطويق النيران ومحاصرتها من عدة محاور ومنع توسعها وانتشارها إلى باقي الخزانات الاخرى".

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