مركز التطوير الرقمي يدعوالحكومة العراقية لإطلاق تقنية الجيل الرابع (G4)

2020/10/25 | 12:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة..دعا (مركز التطوير الرقمي-DDC)، الحكومة الى اطلاق تقنية الجيل الرابع (G4) في البلاد، مبديا دعمه الكامل لاطلاق تقنية الجيل الرابع للخدمات الثابتة والمتنقلة .



وقال المركز في بيان، ان “العراق متأخر عن دول المنطقة والعالم، للاسف الشديد، اذ ما زال يستخدم تقنية الجيل الثالث، ما يتطلب من المؤسسات الحكومية المختصة على العمل على مواكبة التطور […]

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