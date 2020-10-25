نائب: التشكيل السني الجديد خطوة أولى لمعركة الانتخابات .. الصراع سيشتد

2020/10/25 | 12:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب عن كتلة صادقون محمد البلداوي , الاحد , ان إعادة تشكيل كتلة سنية كبيرة برئاسة اسامة النجيفي بانها بداية لمعركة انتخابية بين المكون وصراع لزعامته, مؤكدا ان عودة التحالف الوطني امر غير واردة الان.وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” سياسيي المكون السني انقسموا منذ بداية الدورة التشريعية الحالية الى كتلتين”، مشيرا إلى “وجود صراع بين الكتلتين من اجل الزعامة”.وأضاف ان “الانقسام السني بدا واضحا عندما تم تشكيل كتلة جديدة برئاسة النجيفي وهي بالاصل اطلاقة مبكرة لمعركة الانتخابات القادمة ” , مبينا ان ” الصراع على الزعامة السنية سيشتد خلال الأيام المقبلة ” .وبشأن إمكانية عودة التحالف الوطني خلال الفترة المقبلة، أكد البلداوي، أن “عودة التحالف الوطني من جديد امر صعب في الوقت الحاضر وان عودته غير وارد الان”.



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