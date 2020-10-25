المتحدث باسم الكاظمي: اكثر من 25 مسؤولاً اصبحوا وراء القضبان

2020/10/25 | 12:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال احمد ملا طلال الناطق باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، إن أكثر من 25 مسؤولاً وحيتان فساد اصبحوا وراء القضبان.

وذكر ملا طلال في حديث متلفز أن “25 مسؤولاً بالاضافة الى حيتان فساد، اصبحوا تحت القضبان وقيد التحقيق خلال أول شهرين من حكومة الكاظمي”.

وفيما يخص ضحايا التظاهرات، أوضح أن “الحكومة أحصت عدد الشهداء والجرحى في احتجاجات تشرين، والحكومة تعمل الآن على الكشف عن قتلة المتظاهرين”.

وأكد المتحدث باسم الكاظمي، أن “الحكومة عملت على تأمين وحماية المتظاهرين خلال تظاهرات اليوم”.

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