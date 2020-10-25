بالصور.. نشوب حريق بأحد معامل الاسفلت في كربلاء

2020/10/25 | 12:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..نشب حريق كبير في خزان للنفط الاسود بأحد معامل الاسفلت على طريق كربلاء – عين التمر.

وقال مصدر في الدفاع المدني لـ/المعلومة/، ان “5 فرق من الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع في خزان للنفط الاسود سعة 9500 لتر بأحد معامل الاسفلت على طريق كربلاء – عين التمر”.



وأضاف المصدر، ان “الحادث كان عرضيا، ولم يخلف خسائر بشرية حيث كانت الخسائر مادية فقط بفعل الحريق”.



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