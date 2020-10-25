2020/10/25 | 12:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي ، ان القوات الامنية المسؤولة عن حماية ساحات التظاهرات القت القبض على مجموعة من المتظاهرين الذين يحملون الاسلحة الخفيفة “.

وبين الخفاجي في تصريح متلفز ، ان” القائد العام للقوات المسلحة اوعز بحماية المتظاهرين في مناطق التظاهرات ، داعيا ” المتظاهرين الالتزام بساحات المحددة للتظاهر “، موضحا ان القوات الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين القت القبض على مجموعة من المتظاهين الذين يحملون الاسلحة الخفيفة “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة : القبض على متظاهرين يحملون اسلحة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات المشتركة : القبض على متظاهرين يحملون اسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).