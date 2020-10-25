أول حزب سوداني يسحب دعمه للسلطة احتجاجا على التطبيع مع إسرائيل

2020/10/25 | 12:41 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلن حزب البعث السودانى، "سحب تأييده للسلطة الانتقالية، على خلفية الإعلان الثلاثي بإنهاء حالة العداء بين الخرطوم وتل أبيب".

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