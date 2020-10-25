بلوغ عدد الباحثين عن قروض وزارة العمل لفتح مشاريع أكثر من 60 ألف متقدم

2020/10/25 | 12:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، تقديم أكثر من 60 ألف متقدم على القروض.

وذكر بيان للوزارة أنه “بتوجيه من وزير العمل عادل الركابي وبإشراف مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض، باشر موظفو الحاسبة الدوام يومي الجمعة والسبت لتقليل الزخم الحاصل على التقديم على القروض والاستشارية وتحديث الاستشارية”.

وأضاف البيان، أن “عدد المتقدمين على القروض لغاية يوم أمس السبت، بلغ أكثر من (60.000) طلب”.

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