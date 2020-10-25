نادي القوة الجوية يستعد لدخول الدوري بـ”إفلاس تام”.. ازمة مالية تفرغ جيوب الصقور

2020/10/25 | 12:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

يستعد نادي الجوية لدخول الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم وهو “مفلس”، في الوقت الذي تذهب ايراداته المالية بشكل كامل لتسديد الديون التي بذمته وتصل إلى اكثر من ملياري دينار عراقي.

وكشف نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية سمير كاظم، أن النادي يمر بأزمة مالية كبيرة لا يمكن حلها بشكل سريع، كون الادارة جديدة اضافة الى الضائقة المالية العامة التي تمر بالبلاد.

وقال كاظم في تصريح إن ” الادارة الجديدة تسلمت النادي ورصيده المالي صفر، وبذمته ديون كبيرة “، مضيفا ان ” النادي متأخر عن دفع مستحقات اللاعبين والجهاز الفني للفريق “.

وبين كاظم “منذ شهر آب الماضي وحتى الان لم يدخل اي مبلغ الى خزينة النادي “لافتا الى ان جميع الواردات تذهب الى تسديد الديون التي يبلغ المجدول منها مليار و200 مليون دينار عراقي وغير المجدول 800 مليون، ليكون مجمل ديون الجوية هو 2 مليار و200 مليون دينار عراقي، والادارة تحاول جهد الامكان تغطية هذه الديون حتى شهر كانون الاول المقبل “.

وتابع كاظم ان” جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني بشكل عام، متفهمون الازمة القوية والظروف العصيبة التي يمر بها النادي ومن خلال تعاونهم سيتم تجاوز هذه المحنة”,مشيرا الى ان ادارة النادي لم تدخر جهدا في توفير جميع المستلزمات والاحتياجات اللازمة لفريق الكرة للظهور بصورة تليق باسم النادي ومكانته وتاريخه الكبير “.

وتنطلق يوم الأحد مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم لموسم 2020 ـ 2021 بإقامة خمس مباريات.

وأولى المباريات وأهمها في الجولة الأولى هي التي تجمع فريق الشرطة بضيفه فريق الزوراء والتي ستقام على ملعب الشعب الدولي، حيث يسعى الفريقان إلى الظفر بنقاط المباراة كاملة، وبحسب تصريحات لمدربي ولاعبي الفريقين، الجميع لا يفكر بالتعادل، بل يرغب بأن تكون نتيجة هذه المباراة انطلاقته المهمة لتحقيق نتائج جيدة في الجولات المقبلة.

وسيشهد الملعب ذاته وبعد انتهاء المباراة الأولى، مباراة أخرى تجمع فريق القوة الجوية مع ضيفه فريق الكهرباء، بينما يلتقي فريق الديوانية الذي شغل المتابعين للدوري العراقي هذا الموسم مع ضيفه فريق النجف، بينما سيلتقي فريق نفط الوسط مع جاره فريق السماوة، وأخيراً يتواجه فريق الميناء مع ضيفه فريق الحدود.

وسيشهد يوم الاثنين المقبل إقامة خمس مباريات أخرى ضمن الجولة للدوري العراقي.

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