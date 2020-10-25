قوات الاحتلال تتدرب على خوض حرب ضد حزب الله في أكثر من جبهة

2020/10/25 | 12:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تدريبات عسكرية واسعة النطاق تحاكي سيناريو حرب محتملة في أكثر من جبهة ضد “حزب الله” اللبناني.وأكد المتحدث الناطق باللغة العربية باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في “تويتر” أن تمرين “السهم القاتل” الذي سيستغرق حتى الخميس المقبل ويعد أكبر تدريبات عسكرية في البلاد في العام الجاري يحاكي حربا متعددة الجبهات مع التركيز على الجبهة الشمالية (أي لبنان وسوريا).وذكر المتحدث أن هدف التمرين يعود إلى رفع الجهوزية وتحسين القدرات الهجومية للجيش الإسرائيلي على كافة المستويات، بشكل متكامل مع تبني طريقة عمل، لـ”تحقيق الانتصار بآليات جديدة بين مقرات القيادة الرئيسية” حسب تعبيره.وتشارك في التمرين مقرات قيادة وقوات نظامية واحتياط بمشاركة قوات لسلاح الجو والبر والبحرية، بالاضافة إلى هيئة الاستخبارات والهيئات التكنولوجية اللوجستية وهيئة الاتصالات والحماية في مجال السايبر.وأكد أدرعي أن التمرين ستصحبه حركة ناشطة للطائرات المقاتلة والمروحية وغيرها في جميع أنحاء البلاد، حيث ستكون هناك حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية والقطع البحرية في مختلف المناطق بالإضافة إلى ميناءي حيفا وأسدود.



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