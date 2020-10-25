2020/10/25 | 13:11 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الأحد 25 أكتوبر 2020 | 01:05 مساءً | عدد القراءات : 7

نفط الوسط يُتوَّج بطولة أندية العراق بالرماية

بغداد/..توج نادي نفط الوسط اليوم الاحد، بلقب بطولة اندية العراق للرماية التي اقيمت على مدى ثلاثة ايام في ميدان المركز التدريبي للرماية في بغداد بمشاركة 51 ناديا .

حيث فازت لاعبة نفط ميسان فاطمة عباس بلقب المشاركة الفردية، اما المشاركة الفرقية فقد فاز باللقب ايضاً فريق نفط ميسان عن طريق الشقيقات ( فاطمة عباس وهيب و رقية عباس وهيب و زينب عباس وهيب ) .

في ضوء هذه النتائج سيتم اختيار الفائزات بالمراكز الاولى في تشكيلة المنتخبات النسوية تحضيرا للاستحقاقات العربية والاسيوية المقبلة.انتهى4

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