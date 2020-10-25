2020/10/25 | 13:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري اهمية ان تسعى الحكومة لايجاد بدائل سريعة لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعايا الاجتماعية .

وقال في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان : هناك الكثير من الايرادات تدخل لميزانية الدولة من الكثير من الوزارات والدوائر وعليها تبويبها والعمل على توزيع الرواتب للوزارات والجهات تباعا.

واضاف الجبوري ان : اتكاء الحكومة على قانون الاقتراض دون تحرك بمسارات اخرى لتوفير الرواتب امر مستغرب ويثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة وان العراق مر خلال سنوات ماضية بظروف اصعب واقسى وبانخفاض حاد لاسعار النفط دون ان تؤثر على توزيع الرواتب وبموعدها المحدد.

واوضح ان : البرلمان اكمل القراءة الاولى لقانون الاقتراض الجديد وسيمضي بقرائته الثانية ولن يمرره بالمبلغ المطلوب 41 تريليون دينار بل سيقلل المبلغ لنسبة معينة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري : قانون الاقتراض سيمضي لكن ليس بالمبلغ المعلن ) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري : قانون الاقتراض سيمضي لكن ليس بالمبلغ المعلن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).