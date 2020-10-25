وزارة العمل: 60 ألف متقدم على القروض

2020/10/25 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، تقديم أكثر من 60 ألف متقدم على القروض.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "بتوجيه من وزير العمل عادل الركابي وبإشراف مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رائد جبار باهض، باشر موظفو الحاسبة الدوام يومي الجمعة والسبت لتقليل الزخم الحاصل على التقديم على القروض والاستشارية وتحديث الاستشارية".

وأضاف البيان، أن "عدد المتقدمين على القروض لغاية يوم أمس السبت، بلغ أكثر من (60.000) طلب".

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