«سامسونغ» تنعى رئيسها لي

2020/10/25 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية إن رئيسها لي كون-هي توفي، الأحد، عن 78 عاماً.

وقالت الشركة في بيان "ببالغ الحزن، نُعلن وفاة لي كون-هي، رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات".

وأضاف البيان "كان الرئيس لي صاحب رؤية حقيقية، وحول سامسونغ من شركة محلية إلى شركة رائدة عالمياً في الابتكار والقوة الصناعية.



كان إعلانه عام 1993 عن "الإدارة الجديدة" المحفز لرؤية الشركة لتقديم أفضل التقنيات للمساعدة في تقدم المجتمع العالمي".

وولِد لي في عام 1942، وساعد في تنمية أعمال والده لي بيونغ تشول لتصبح شركة سامسونغ للإلكترونيات أكبر تكتل في كوريا الجنوبية.

وجاءت وفاته بعد أكثر من ست سنوات من نقله إلى المستشفى نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

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