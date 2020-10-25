مسؤول أممي لبارزاني: هدف المحاكمات أخذ العبر من جرائم داعش ومنع تكرارها

2020/10/25 | 13:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أستقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، المستشار الخاص رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، كريم أسد أحمد خان.

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