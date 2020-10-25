وزير التخطيط: موازنة ٢٠٢١ لن تتضمن إدراج مشاريع جديدة

2020/10/25 | 13:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم، الأحد، عن أولويات الوزارة للمرحلة الراهنة والمقبلة، في ظل التداعيات التي أفرزتها الأزمة المزدوجة، المتمثلة، بجائحة كوفيد ١٩ {كورونا}، وقلة الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط.

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