مستشار : طلب الحكومة للاقتراض سببه التوسع في الرواتب والاجور

2020/10/25 | 13:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – عزا الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح سبب طلب الحكومة للاقتراض ..الى توسع النفقات التشغيلية بشكل لافت .



وقال في تصريح صحفي تابعته المستقلة :” ان النفقات التشغيلية توسعت بشكل لافت عبر فقرة الرواتب والاجور ومعاشات المتقاعدين والمدفوعات الاخرى ، ما مثل قفزة مضافة لم تقل عن ١٥ مليار دولار سنويا مقارنة بالسنوات […]

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