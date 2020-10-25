2020/10/25 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، تدمير أوكار تابعة لإرهابيي داعش في محافظة كركوك.

وذكر بيان للخلية ان قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية وجهاز المخابرات في محافظة كركوك، تمكنت من العثور على ثمانية أوكار للإرهابيين في ناحية الرشاد ضمن سلسلة جبال حمرين حيث تم تدميرها وما تحتويها من تجهيزات لوجستية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: تدمير 8 أوكار لداعش في ناحية الرشاد بكركوك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني: تدمير 8 أوكار لداعش في ناحية الرشاد بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).