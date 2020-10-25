واشنطن ترحب بتزايد الدول التي تعتبر حزب الله اللبناني منظمة إرهابية

2020/10/25 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت الولايات المتحدة عن ارتياحها لتزايد عدد البلدان التي حظرت أنشطة حزب الله اللبناني.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رحب بقيام استونيا وغواتيمالا بتصنيف حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري كمنظمة إرهابية، وعزم تلك الدولتين على التصدي للتنظيم الخطير على حد وصفه، معتبرا قرار البلدين خطوة مهمة ستساهم في إعاقة مخططات الحزب الرامية لشن هجمات إرهابية، او جمع أموال لدعم أهدافها المتمثلة بتنفيذ أجندة إيران الخبيثة حسب تعبيره.

وشبَه بومبيو حزب الله اللبناني بتنظيمي القاعدة وداعش في سعيه للانتشار حول العالم، حاثا جميع شركاء الولايات المتحدة على تصنيف الحزب كمنظمة إرهابية قائلا ان لا فرق بين أي من جناحي الحزب.

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