خبير قانوني : منظمة المؤتمر الإسلامي معنية برفع الشكاوى ضد ماكرون لاساءته على النبي الاكرم

2020/10/25 | 13:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد الخبير القانوني علي التميمي اليوم الاحد ، ان” منظمة المؤتمر الإسلامي وهي تمثل كافة المسلمين معنية برفع الشكاوى ضد ماكرون إلى المحكمة الجنائية الدولية لان هذا التصريح سيؤدي إلى جرائم ضد الانسانيه بحق المسلمين وإبادة جماعية وفق المادة ٥ و٦ من قانون هذه المحكمة”.

وقال التميمي في رأي قانوني ردا على الاساءة الى النبي محمد “ص” ، ان” الاساءة تكررت سواء من صحف أو سياسيين وكتاب أو حتى رجال دين في بلدان أوربية عالمية مختلفة واخرها ما صدر من رئيس فرنسا ماكرون وهذه الإساءات تخالف المادة ١ و٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على احترام حقوق الدول الأخرى من كل نواحي الحياة ومنها المعتقد الديني “.

واشار الى ان” المحكمة الاوروبيه لحقوق الإنسان حكمت على امرأة تطاولت على الرسول صلى الله عليه وسلم بغرامة مرتفعة وقالت هذه الاساءة ليست حرية التعبير عن الرأي مادامت تسيء للآخرين ، مؤكدا ان” منظمة المؤتمر الإسلامي وهي تمثل كافة المسلمين معنية برفع الشكاوى ضد ماكرون إلى المحكمة الجنائية الدولية لان هذا التصريح سيؤدي إلى جرائم ضد الانسانيه بحق المسلمين وإبادة جماعية وفق المادة ٥ و٦ من قانون هذه المحكمة”.

واضاف ” يحتاج ان لا تقف الدول الإسلامية مكتوفة اليد أمام مثل هذه الإساءات التي ستتكرر اذا لم تردع ، مبينا ان” دور الإعلام والمنظمات المدنية والرأي العام مهم في رد هذه التجاوزات التي ترد على قائلها “.

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