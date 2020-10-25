حالة وفاة واحدة ونحو 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ديالى

2020/10/25 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر طبي في محافظة ديالى، الأحد (25 تشرين الأول 2020)، بتسجيل حالة وفاة واحدة بفايروس كورونا، ونحو 120 إصابة جديدة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ديال سجلت 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشار إلى أن "ديالى سجلت 188 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وبهذه الحصيلة الجديدة، بلغ العدد الكلي للإصابات 13745، وحالات الشفاء بلغت 12541، والوفيات ارتفعت إلى 238.

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