شرطة النجف الأشرف توزع الأعلام العراقية بين متظاهري ساحة الصدرين

2020/10/25 | 13:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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النجف الأشرف - واع – حيدر فيرمان

وزعت قيادة شرطة النجف الأشرف الأعلام العراقية وباقات من الورد بين المتظاهرين في ساحة الصدرين.

وقال قائد شرطة النجف الاشرف اللواء فائق الفتلاوي لوكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الأحد،أن " الأجهزة الأمنية تقوم بتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين ولم تؤشر أي خرق عن سلمية التظاهر".

واشار الى تشكيل لجان من مختلف الاقسام من أجل توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين ومنع أي محاولة لحرف التظاهرات عن مسارها السلمي".

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