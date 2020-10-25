بعد الإطاحة برئيس البنك التجاري الدولي.. هبوط البورصة المصرية 4 في المئة

2020/10/25 | 13:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبط سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 9 في المئة، مسجلا 60.62 جنيه مصري، وذلك بمستهل تعاملات جلسة، الأحد، ما دفع البورصة المصرية لهبوط يقدر بـ 4 في المئة.

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