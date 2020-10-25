عمليات كربلاء توجه بتوفير الحماية للمتظاهرين وعد استخدام السلاح ضدهم

2020/10/25 | 13:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / -أصدرت عمليات كربلاء، الاحد، توجيها يقضي بعدم حمل السلاح ضد المتظاهرين وتوفير الحماية لهم.



ووجه قائد عمليات كربلاء علي الهاشمي في بيان مقتضب تلقته المستقلة، بـ”عدم حمل السلاح ضد المتظاهرين والمعاملة الحسنة معهم وتأمين الحماية لهم”.



وانطلقت اليوم في أغلب المحافظات تظاهرة كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد وابعاد الفاسدين من على سدة الحكم، […]

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