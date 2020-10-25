إنطلاق الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

2020/10/25 | 13:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينطلق اليوم الأحد، الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2020-2021، بعد توقف المنافسة في الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا.

وتقام اليوم خمسة لقاءات أهمها القمة الجماهيرية التي تجمع الزوراء والشرطة في مباراة تقام على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثالثة عصرا ومن دون جمهور.

وملعب الفيحاء في البصرة سيكون مسرحا للقاء الميناء والحدود، بينما يشهد ملعب كربلاء الاولمبي مواجهة نفط الوسط والسماوة.

ومباراة أخرى ستقام بنفس التوقيت يستضيف فيها الديوانية جاره النجف، فيما يعود ملعب الشعب الدولي وعند الساعة السابعة مساء لاحتضان لقاء الجوية والكهرباء.

وتستكمل الجولة الأولى يوم غد الاثنين بإقامة ثلاث مباريات، فيما تختتم الثلاثاء بمباراتين.

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