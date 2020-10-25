رئاسة الاتحاد الوطني: كاكه مم بوتاني سخر قلمه لخدمة شعبنا

2020/10/25 | 13:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكوردستاني برقية تعزية بوفاة رئيس اتحاد الكتّاب الكورد كاكه مم بوتاني، فيما يأتي نص البرقية:

نعرب عن تعازينا ومواساتنا برحيل المثقف الكاتب الكوردي البارز كاكه مم بوتاني رئيس اتحاد الادباء الكورد.

كاكه مم كان قلماً معطاءً وبارزاً وحاضراً في الاحداث السياسية والتاريخية والثقافية كشخصية بارزة ومناضلة، وسخر قلمه لخدمة الحقوق المشروعة لشعبنا.

لذا وبخسارة كاكه مم بوتاني، انقطعت عن القافلة الادبية والصحفية شخصية مهمة، ونحن في رئاسة الاتحاد الوطني احزننا سماع هذا الخبر من الاعماق.

تحية لروح هذا القلم الثمين والكنز الادبي والثقافي والصحفي الثري، ولذويه وعائلته والاوساط الثقافية والكتاب والصحفيين الصبر والسلوان ولروح الاستاذ الراحل السكينة الدائمة.

الرئاسة المشتركة

للاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia خاص

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