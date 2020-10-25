2020/10/25 | 13:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – وقع وزير الصحة والبيئة حسن التميمي ، في روما ، مذكرة تفاهم مع الجانب الايطالي لغرض تدريب الملاكات الطبية والصحية والتمريضية بمختلف التخصصات في ايطاليا .



وذكر بيان مقتضب للوزارة ، انه :” تم في الاتفاقية ايضا استحداث برامج مشتركة لتدريب طلبة الدراسات العليا واستحداث تخصصات حديثة”.

التدوينة وزير الصحة يوقع في ايطاليا مذكرة تفاهم لتدريب الملاكات الطبية ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يوقع في ايطاليا مذكرة تفاهم لتدريب الملاكات الطبية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يوقع في ايطاليا مذكرة تفاهم لتدريب الملاكات الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).