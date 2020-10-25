نائب : الحكومة العراقية وخارجيتها بلا قيم ولااخلاق وهي تصمت كصمت القبور تجاه تصريحات المنحرف ماكرون

2020/10/25 | 13:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

هاجم النائب حسن سالم اليوم الاحد ، الحكومة العراقية وخارجيتها من خلال صمتها تجاه تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون المسيئة لشخص نبي الانسانية النبي الاكرم محمد صلى الله عليه واله “.

وقال سالم في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه، ان” الحكومة العراقية بلاقيم ولااخلاق وهي تصمت كصمت القبور تجاه تصريحات المنحرف ماكرون المسيئة الى النبي الاكرم محمد صلى الله عليه واله “.

وبين سالم ان هذه الحكومة لاتستحق ان تمثل الشعب العراقي الذي غالبيته من المسلمين كما طالب في الوقت ذاته الكتل والاحزاب السياسية وخصوصا الاسلامية باتخاذ موقف واضح تجاه هذه الاساءات التي تخدش مشاعر المسلمين وهي تسئ الى اقدس انسان بالوجود وهو شخص النبي الكريم صلى الله عليه واله.

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