وفد من اهالي خانقين يزور كربلاء ويلتقي بمبلغين بالعتبة الحسينية المقدسة

2020/10/25 | 13:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد من أهالي خانقين بمحافظة ديالى

العتبة الحسينية المقدسة ومحافظة

كربلاء

وقال مسؤول شعبة التبليغ والتعليم

الديني بالعتبة الشيخ فاهم الابراهيمي

لوكالة نون الخبرية ان هذه الزيارة جاءت

من تقوية اوا

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