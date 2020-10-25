تحالف عراقيون: على الحكومة والمفوضية استكمال ما عليهما لإجراء الانتخابات بموعدها

2020/10/25 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا تحالف عراقيون الحكومة ومفوضية الانتخابات إلى استكمال ما عليهما من واجبات وإجراءات لضمان إجراء الانتخابات المبكرة بموعدها المحدد.

وأكد التحالف في بيان أن مجلس النواب بعد حسمه للدوائر الانتخابية استطاع أن يؤدي ما عليه بشأن القانون، وان الخطوة المقبلة للبرلمان ستكون تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وأشار البيان إلى أن ضرورة قيام الحكومة ومفوضية الانتخابات باستكمال جميع ما عليها في سبيل تلبية مطالب الجماهير وتوجيهات المرجعية بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة وتحقق التمثيل الحقيقي لهم.

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