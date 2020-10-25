متحدث القائد العام ينفي تصريحاً منسوباً له بشأن اعتقال متظاهر 'حدث' في العلاوي

2020/10/25 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، الأحد، تصريحاً منسوباً له بشأن اعتقال متظاهر "حدث" حاول القيام بأعمال شغب في العلاوي وسط بغداد.

وقال رسول في بيان مقتضب تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه ينفي "تصريحاً نسب له على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص اعتقال متظاهر حدث حاول القيام بأعمال شغب في منطقة العلاوي".

وكان مصدر أمني أفاد لـ السومرية نيوز، في وقت سابق من اليوم الأحد، بانسحاب جميع المتظاهرين المتواجدين في منطقة العلاوي، باتجاه ساحة التحرير.





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