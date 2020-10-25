تسرق المنازل بتهديد السلاح.. اعتقال عصابة تنتحل صفة موظفين بالكهرباء شرقي بغداد

2020/10/25 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني، الاحد، باعتقال عصابة تنتحل صفة موظفين بوزارة الكهرباء وتقوم بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز إنه تم "اعتقال عصابة تنتحل صفة موظفين بالكهرباء وتقوم بسرقة المنازل تحت تحديد السلاح".واوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه تمت "المتابعة من قبل قوات الامن والقبض عليهم في البلديات شرقي بغداد".

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