الكاظمي يدعو العراقيين جميعاً إلى الوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة

2020/10/25 | 13:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، العراقيين جميعاً إلى الوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة مساء اليوم الأحد.

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