ليس بالمبلغ المعلن.. نائب: قانون الاقتراض سيمرر في البرلمان

2020/10/25 | 13:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اكد النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، الاحد، اهمية سعي الحكومة لايجاد بدائل سريعة لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعايا الاجتماعية .

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