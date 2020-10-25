الاقتصادية النيابية: اعتماد الحكومة على قانون الاقتراض بشان الرواتب امر مستغرب

2020/10/25 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداددعا عضو لجنة الاقتصادي والاستثمار النيابية احمد مظهر الجبوري، الحكومة لايجاد بدائل سريعة لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعايا الاجتماعية، مبينا ان اتكاء الحكومة على قانون الاقتراض امر مستغرب ودليل فشل.

وقال الجبوري في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان “هناك الكثير من الايرادات تدخل لميزانية الدولة من الكثير من الوزارات والدوائر وعليها تبويبها والعمل على توزيع الرواتب للوزارات والجهات تباعا”.

واضاف ان ” اتكاء الحكومة على قانون الاقتراض دون تحرك بمسارات اخرى لتوفير الرواتب امر مستغرب ويثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة وان العراق مر خلال سنوات ماضية بظروف اصعب واقسى وبانخفاض حاد لاسعار النفط دون ان تؤثر على توزيع الرواتب وبموعدها المحدد”.

واوضح ان ” البرلمان اكمل القراءة الاولى لقانون الاقتراض الجديد وسيمضي بقرائته الثانية ولن يمرره بالمبلغ المطلوب 41 تريليون دينار بل سيقلل المبلغ لنسبة معينة”.

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