بغارة جوية تركية.. مقتل 3 من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

2020/10/25 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد (25 تشرين الاول 2020)، قتل 3 عناصر من الحزب العمال الكردستاني بغارات جوية نفذتها في شمالي العراق.





وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "الغارات الجوية استهدفت مواقع عناصر الحزب العمال الكردستاني في منطقة غارا شمالي العراق".





وأضافت، أن "حزب العمال الكردستاني كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم ضد أهداف تركية"، مشيرة إلى أنها "ستواصل العمليات ضد عناصر حزب العمال الكردستاني حتى مقتل آخر عنصر"، بحسب تعبيرهم.

ورغم رفض واستنكار الجهات العراقية الرسمية، شن غارات وعمليات عسكرية تركية على أراضي العراق، إلا أن القوات التركية ما زالت مستمرة بشن عملياتها العسكرية، التي أدت بعضها إلى قتل ضباط بحرس الحدود ومنتسبين ومواطنين، فضلاً عن نزوح عدد كبير من المواطنين بسبب الغارات التركية.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، شن غارات جوية في مناطق شمالي العراق، قتل خلالها ستة أشخاص تابعين للحزب العمال الكردستاني.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة "الأناضول"، أن "الغارات الجوية استهدفت معاقل الإرهابيين في مناطق حفتانين وزاب"، على حد وصفهم.

وأضاف البيان، أن "الغارات الجوية تندرج في إطار عملية مخلب النمر الهادفة لتطهير شمال العراق من إرهابيي بي كا كا"، مشيراً إلى أن "العملية ستتواصل لحين القضاء على آخر إرهابي ينشط في تلك المناطق"، على حد قولهم.

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