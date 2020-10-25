نائب يتحدث عن موعد لإكمال تعديل قانون المحكمة الاتحادية

2020/10/25 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

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قال النائب عن كتلة الصادقون النيابية والمتحدث باسمها، نعيم العبودي، اليوم الأحد، إن البرلمان أكمل ما عليه فيما يخص قانون الانتخابات وخلال الجلسات القادمة سيتم إكمال تعديل قانون المحكمة الاتحادية من أجل الانتهاء من جميع متطلبات الانتخابات المبكرة.

وذكر العبودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "بعد التصويت على شكل الدوائر الانتخابية، أصبحت الكرة الآن في ملعب الحكومة ومفوضية الانتخابات من أجل السعي الحثيث للعمل على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، مبينا أن "البرلمان سينتقل إلى العمل على تعديل قانون المحكمة الاتحادية من أجل إكمال جميع متطلبات الانتخابات المبكرة، لآن لا يمكن إجراء الانتخابات من دون إكمال نصاب المحكمة الاتحادية".

وأضاف، أن "البرلمان سيعمل خلال الجلسات القادمة على إكمال قانون المحكمة الاتحادية، مضيفا أن، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أصبح بإمكانها الآن العمل على إكمال إجراءات الانتخابات، لأنها كانت متوقفة على شكل الدوائر الانتخابية".

وقال مصدر برلماني أمس السبت، لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب صوت على الدوائر الانتخابية لـ16 محافظة، فيما أجل التصويت على محافظة كركوك ونينوى الى جلسة الاثنين المقبل، بعد رفع جلسة اليوم".

ونشرت بغداد اليوم ، أمس السبت 24-10-2020 ، أخر صيغة متفق عليها بشأن فقرة الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات.

لمعرفة تفاصيل توزيع الدوائر في كل محافظة أنقر هــنــا

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