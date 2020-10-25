الكاظمي يدعو العراقيين للوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء تشرين عصر اليوم

2020/10/25 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد (25 تشرين الأول 2020)، إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء تظاهرات تشرين عصر اليوم الأحد.

وذكر المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال في تغريدة على منصة تويتر، أن "الكاظمي دعا العراقيين جميعاً إلى الوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة لأرواح شهداء العراق وشهداء تشرين، من المتظاهرين والقوى الأمنية".وأضاف، أن الوقوف يكون عند "تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم تزامناً مع المبادرة التي دعا إليها المتظاهرون في ساحة التحرير".

ويحيي العراقيون، اليوم الأحد، ذكرى انطلاق احتجاجات تشرين الأول، التي انطلقت في العام الماضي، مطالبةً بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين، في تظاهرات استمرت عدة شهور.





ووقع على إثر الاحتجاجات الماضية، أكثر من 500 شهيد وآلاف الجرحى، بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية، بحسب إحصائيات حكومية، أعلنت عنها الحكومة الحالية في وقت سابق.

وانطلقت اليوم، تظاهرات في مختلف مناطق العراق، إحياءً لذكرى الاحتجاجات، وشهدت ساحة التحرير مسيرات طلابية، رافعةً مجموعة صور لشهداء تشرين.

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