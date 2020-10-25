2020/10/25 | 13:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشف وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الاحد، عن أولويات الوزارة للمرحلة الراهنة والمقبلة، في ظل التداعيات التي أفرزتها الأزمة المزدوجة، المتمثلة بجائحة كوفيد ١٩، وقلة الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير التخطيط ترأس الاجتماع المخصص لمناقشة اعادة النظر بمسارات خطة التنمية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تكشف عن توجهاتها في معالجة تداعيات الأزمة الصحية والمالية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تكشف عن توجهاتها في معالجة تداعيات الأزمة الصحية والمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).