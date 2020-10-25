الإعلام الأمني يعلن تدمير 8 أوكار للإرهابيين في كركوك

2020/10/25 | 13:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، تدمير 8 أوكار للإرهابيين في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية وجهاز المخابرات في محافظة كركوك، تمكنت من العثور على 8 أوكار للإرهابيين في ناحية الرشاد ضمن سلسلة جبال حمرين”.وأشارت الى …

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