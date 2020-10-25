حسن سالم : الحكومة لا تستحق ان تمثل الشعب العراقي لصمتها على اساءة الرئيس الفرنسي لنبي الانسانية

2020/10/25 | 13:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / انتقد النائب عن كتلة / صادقون / حسن سالم ، صمت الحكومة ووزارة الخارجية تجاه تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون المسيئة لشخص نبي الانسانية النبي الاكرم محمد صلى الله عليه واله.وقال في بيان صحفي :" ان الحكومة العراقية بلاقيم ولا اخلاق ، وهي تصمت كصمت القبور تجاه تصريحات المنحرف ماكرون المسيئة الى النبي الاكرم محمد صلى الله عليه واله ".واضاف :" ان هذه الحكومة لاتستحق ان تمثل الشعب العراقي الذي غالبيته من المسلمين "، مطالبا الكتل والاحزاب السياسية ، خصوصا الاسلامية ، باتخاذ موقف واضح تجاه هذه الاساءات التي تخدش مشاعر المسلمين وهي تسيء الى اقدس انسان بالوجود وهو شخص النبي الكريم صلى الله عليه واله./انتهى3

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