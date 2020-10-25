تسجيل / 119 / اصابة جديدة بكورونا و / 188 / حالة شفاء في ديالى

2020/10/25 | 13:57 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / سجلت محافظة ديالى / 119 / اصابة جديدة بفيروس كورونا و/ 188 / حالة شفاء ووفاة واحدة ضمن الموقف الوبائي خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مجمل الاصابات المؤكدة منذ تسجيل اول اصابتين بفايروس كورونا في ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة في آذار الماضي ، بلغ / 13745 / اصابة وحالات الشفاء / 12541 / حالة ، فيما بلغ عدد المتوفين / 238 / ./انتهى

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