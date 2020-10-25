عملية امنية لتأمين الطرق والبساتين في ريف جلولاء بديالى

2020/10/25 | 13:57 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / نفذت قوات مشتركة عملية امنية لتعقب خلايا داعش في ريف جلولاء في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان قوات مشتركة نفذت، باسناد جوي ، عملية امنية من محورين لملاحقة فلول داعش في زور شيخ بابا باطراف ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة ".واضاف :" ان العملية حققت اهدافها المرسومة في تأمين الطرق والبساتين وانهاء مضافات داعش في هذه المنطقة الحيوية "./انتهى

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