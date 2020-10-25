الكاظمي يدعو لدقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء التظاهرات

2020/10/25 | 13:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، الى الوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة لأرواح شهداء التظاهرات....

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