الانتخابات الامريكية تنزع فتيل الصواعق!!

2020/10/25 | 13:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل السياسات الخاطئة التي انتهجتها الولايات المتحدة على مستوى المنطقة تسعى الادارة الحالية الى فرملة التصعيد حاليا في محاولة منها لتمرير فترة الان...

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