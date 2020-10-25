2020/10/25 | 13:58 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمادي أحمد خارج قائمة فريق القوة الجوية لمباراة الكهرباء بالدور الأول من دوري الكرة الممتاز حسب لائحة مسابقات الهيئة التطبيعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/25 | 13:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حمادي أحمد خارج قائمة فريق القوة الجوية لمباراة الكهرباء بالدور الأول من دوري الكرة الممتاز حسب لائحة مسابقات الهيئة التطبيعية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حمادي أحمد خارج قائمة فريق القوة الجوية لمباراة الكهرباء بالدور الأول من دوري الكرة الممتاز حسب لائحة مسابقات الهيئة التطبيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).