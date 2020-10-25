الكاظمي يدعو العراقيين للوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء تشرين

2020/10/25 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد ـ واع

دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، العراقيين جميعًا إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء تشرين.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال في تغريدة على موقع تويتر، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دعا العراقيين جميعاً إلى الوقوف دقيقة صمت وقراءة سورة الفاتحة لأرواح شهداء العراق وشهداء تشرين، من المتظاهرين والقوى الأمنية، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم ؛ تزامناً مع المبادرة التي دعا إليها المتظاهرون في ساحة التحرير".

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