فاوتشي يكشف الموعد المتوقع لبدء التطعيم ضد كورونا

2020/10/25 | 13:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الخبير الأميركي في مجال الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، الأحد، أن التاكد من فعالية وآمان فيروس كورونا المستجد سيتم بحلول أوائل ديسمبر القادم، مشيرا إلى أن حملات التطعيم على نطاق واسع ستكون خلال العام القادم.

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