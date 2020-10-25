الانتخابات الامريكية : اقبال شديد على التصويت المبكر

2020/10/25 | 13:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

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كشفت بيانات انتخابية في الولايات المتحدة، أن 52 مليون أميركي أدلوا بأصواتهم في انتخابات الرئاسة حتى الآن، وهو ما يفوق الرقم الذي سجل خلال عملية التصويت المبكر في سباق الوصول إلى البيت الأبيض سنة 2016.



ووفقا لـ صحيفة / اندبندنت / البريطانية انه :” بحسب الأرقام، فإن أكثر من 25 مليون شخص صوتوا عن طريق […]

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